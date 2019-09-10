Как взлетали российские ракетки

О первом большом российском теннисном чемпионе Евгении Кафельникове заговорили в январе 1994 года во время Australian Open. 19-летний сочинец, занимавший на тот момент в мировом рейтинге лишь 60-е место, уступил во втором круге первой ракетке мира Питу Сампрасу в пятой партии со счетом 7:9. Тот сезон Кафельников завершил в рейтинге на 11-м месте, а еще через полтора года победил на Roland Garros.

В 1997 году на Wimbledon выстрелила 16-летняя Анна Курникова, первая российская полуфиналистка турниров Большого шлема со времен Ольги Морозовой, то есть с 1970-х. Именно этот успех юной москвички, которая со временем войдет в топ-10, но так и не выиграет ни одного титула в одиночном разряде, стал прологом периода, названного «русской революцией» в женском теннисе.

Весной 1998 года раскрылся талант другой будущей первой ракетки мира — Марата Сафина. В начале апреля он в 18 лет едва не принес сборной России победное очко в четвертьфинале Кубка Дэвиса против сборной США, когда выигрывал у Джима Курье 2:1 по партиям, но уступил в пяти сетах. А в мае был Roland Garros, на котором 118-й номер мировой классификации, пробивавшийся в основную сетку через квалификацию, на пути в четвертый круг сокрушил американца Андре Агасси и бразильца Густаво Куэртена, защищавшего в Париже прошлогодний титул. Осенью 2000 года Сафин нокаутирует в финале US Open Пита Сампраса.

Михаил Южный ворвался в число хедлайнеров благодаря исторической победе. 1 декабря 2002 года в парижском зале Bercy он стал первым и пока последним теннисистом в истории, сумевшим отыграться в решающей встрече финала Кубка Дэвиса, уступая 0:2 по партиям. Это произошло по ходу драматического противоборства 20-летнего россиянина с французом Поль-Анри Матье. Впереди у Южного были два полуфинала US Open, прорыв в первую десятку мирового рейтинга и другие заметные достижения.

Мария Шарапова влюбила в себя теннисный мир летом 2003 года, когда получила wild card на Wimbledon и дошла там до четвертого круга. В течение нескольких дней подряд британские газеты пестрели снимками юной россиянки. А большой чемпионкой Шарапова стала через двенадцать месяцев, после победы в финале все того же Wimbledon над Сереной Уильямс.

Анастасия Мыскина и Светлана Кузнецова по-настоящему прогремели сенсационными триумфами на Roland Garros и US Open в 2004 году. Так же как и будущая олимпийская чемпионка Пекина 2008 года Елена Дементьева, уступившая им в обоих финалах.

Николай Давыденко, ставший в 2009 году единственным пока российским победителем мужского итогового турнира, впервые прославился выходом в полуфинал Roland Garros 2005 года, где в пяти партиях проиграл аргентинцу Мариано Пуэрте, уличенному впоследствии в применении допинга.

Будущая первая ракетка мира Динара Сафина весной 2006 года блеснула на крупном турнире в Риме, где дошла до финала, обыграв трех теннисисток из топ-10 — Ким Клейстерс, Елену Дементьеву и Светлану Кузнецову. Сама она на тот момент занимала в рейтинге 19-е место.