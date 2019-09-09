Бой Нурмагомедов—Пуарье собрал рекордную для «Первого канала» онлайн-аудиторию

Трансляцию боя между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье вечером 7 сентября в интернете через плеер «Первого канала» одновременно смотрели 1,2 млн человек, рассказали “Ъ” в пресс-службе «Первого». Напомним, россиянин победил американца удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

«Это рекорд в нашем плеере»,— уточнили в компании. Прежний рекорд — 1 млн одновременных зрителей — был зафиксирован во время трансляции боя между Флойдом Мейуэзером и Конором Макгрегором в августе 2017 года.

«Первый канал» владел эксклюзивными правами на трансляцию боя между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье в России. Всего в плеере «Первого» бой увидели около 4 млн пользователей. Кроме того, прямая трансляция боя велась в группах в «Одноклассниках», где трансляция собрала общую аудиторию 6 млн зрителей и пиковую — 800 тыс. зрителей.

Эфирная трансляция боя, по данным Mediascope, собрала долю аудитории 23,7% в Москве и 20,7% по всей России среди зрителей старше 4 лет.

О бое читайте в публикации “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов выиграл взашей».

Валерия Лебедева