Матвиенко о выборах: избирательная система доказала свою состоятельность

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы в единый день голосования 8 сентября были успешными. «Наше избирательное законодательство, избирательная система прошла проверку на прочность и доказала свою состоятельность»,— заявила она журналистам (цитата по ТАСС). Госпожа Матвиенко также не исключила изменений, касающихся сбора подписей и муниципального фильтра.

По ее словам, прошедшая избирательная кампания была «открытой» и «очень конкурентной» почти во всех российских субъектах. «По итогам выборов ни в ЦИК, ни в региональные избирательные комиссии не поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями, которые могли бы повлиять на результаты голосования»,— сказала госпожа Матвиенко.

Валентина Матвиенко при этом отметила, что не против обсуждения изменений в законодательство, которые касаются сбора подписей и муниципального фильтра. «Наверное, трудности есть, давайте пообсуждаем муниципальный фильтр, другие вопросы, на которые обратили внимание в ходе единого дня голосования. Какие-то донастройки, уточнения либо в рамках законодательства, либо других нормативных актов, возможно, нужно будет сделать»,— сказала госпожа Матвиенко и уточнила, что, по ее мнению, избирательная система в реформировании не нуждается.

Спикер верхней палаты предложила расширить применение электронного голосования. В этом году оно применялось в качестве эксперимента на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах. В электронном голосовании приняли участие 92,3% избирателей, подавших заявку.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись выборы различного уровня: губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области, где проходили выборы депутатов окружных советов. Председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что комиссия не зафиксировала серьезных нарушений.

О том, как проходит подсчет голосов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.