В Орловской области из-за вбросов отменили итоги выборов уже на третьем участке

Избирательная комиссия Орловской области отменила результаты голосования на УИК №724 в Хотынецком районе, где наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней. Об этом “Ъ” рассказал кандидат в депутаты Госдумы РФ от «Справедливой России» Руслан Перелыгин. По его словам, при пересчете списков проголосовавших и бюллетеней в урне оказалось 77 лишних голосов. Всего на участке зарегистрировано около 1 тыс. избирателей, к концу дня явка достигала 60%, уточняет кандидат.

Ранее облизбирком отменил итоги выборов на УИК №722 (Хотынецский район) и №302 (Залегощенский район), где на камеры попал предположительный момент вброса. Как пояснила “Ъ” глава комиссии Людмила Маркина, материалы по всем трем эпизодам направлены в правоохранительные органы: «Результаты выборов отменены, поскольку невозможно установить волеизъявление граждан».

По словам Руслана Перелыгина, он будет добиваться аннулирования итогов на еще одном участке в Хотынецком районе — УИК №723. Там наблюдатели обнаружили неестественное положение бюллетеней в урне для голосования — они фактически лежат пачками. Кандидат уточнил, что уже подал жалобу в избирательную комиссию.

Напомним, на довыборах в Госдуму РФ от региона победила ректор Орловского госуниверситета Ольга Пилипенко («Единая Россия»). После подсчета 99,86% протоколов УИК она набирает 53,62% голосов.

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж