На третьем участке в Орловской области отменили результаты голосования из-за вбросов

Избирательная комиссия Орловской области приняла решение отменить результаты голосования на участке №724 в Хотынецком районе, где наблюдатели обратили внимание на вброс бюллетеней, сообщил “Ъ-Черноземье” рассказал кандидат на довыборах в депутаты Госдумы от региона Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»). По его данным, в урне оказалось 77 лишних голосов при регистрации на участке порядка 1 тыс. избирателей и явке в 60%.

Ранее в регионе уже были отменены итоги выборов на участках №722 и №302, где возможный вброс попал на камеры. Председатель облизбиркома Людмила Маркина сообщила“Ъ-Черноземье” что сообщила обо всех случаях в правоохранительные органы.

На довыборах в Госдуму в регионе победила ректор опорного Орловского госуниверситета имени Тургенева Ольга Пилипенко, выдвинутая «Единой Россией». После подсчета 99,86% протоколов она набирает 53,62% голосов.

Андрей Прах, Сергей Калашников