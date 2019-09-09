Ольга Пилипенко побеждает на довыборах в Госдуму от Орловской области

Кандидат от «Единой России», ректор опорного Орловского госуниверситета имени Тургенева Ольга Пилипенко побеждает на довыборах депутата Госдумы от региона по итогам подсчета 99,86% протоколов. Она получила 53,62% голосов, сообщается в данных «ГАС выборы».

На втором месте идет кандидат от КПРФ Иван Дынкович с 15,97%. Помимо них в довыборах депутата Госдумы по орловскому избирательному округу приняли участие шесть кандидатов, выдвинутых политическими партиями: Михаил Орлов от «Коммунистов России», Роман Неверов от ЛДПР, Валерий Чудо от «Яблока», Олег Тимохин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Кузнецов от «Родины» и Руслан Перелыгин от «Справедливой России». Мандат депутата Госдумы от региона стал вакантным в начале апреля, после смерти в возрасте 69 лет от тяжелой болезни экс-директора ФСБ Николая Ковалева.

По данным облизбиркома, 8 сентября на все выборы в регионе пришло около 43,5% жителей, имеющих право голоса. В Орле явка превысила 25,1%. В Ливнах и Мценске она составила — 34,8 и 30,4% соответственно. Самый высокий результат показали Мценский — 78,1%, а также Колпнянский и Глазуновский районы — 77,6% и 77,1%. Еще в шести районах области в голосовании приняли участие более 60% избирателей. В региональном отделении «Единой России» сообщили Ольга Пилипенко «одной из первых пришла на свой участок».

Какие еще выборы проходили вчера в Орловщине — в материале “Ъ-Черноземье".

Сергей Калашников, Андрей Цветков