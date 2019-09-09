Кремль не связывает рост числа оппозиционеров в Мосгордуме с «протестным голосованием»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состоявшиеся накануне по всей стране выборы «прошли достаточно ровно, в рабочей атмосфере». Представитель Кремля не стал связывать потерю «Единой Россией» трети мест в Мосгордуме с «протестным голосованием». Напомним, из-за отказа ЦИКа зарегистрировать оппозиционных кандидатов в столице с июля идут протесты.

«Результаты выборов свидетельствуют о том, что все размышления политологов о протестном голосовании не подтвердились»,— сказал пресс-секретарь главы государства. По словам Дмитрия Пескова, «в целом прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии "Единая Россия"». «По стране партия показала свое политическое лидерство»,— отметил он.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

В седьмом созыве Мосгордумы самовыдвиженцы от мэрии и «Единой России» получили 26 мандатов из 45. 13 мандатов получила КПРФ, еще по три мандата у «Справедливой России» и «Яблока». В Мосгордуме прежнего созыва «Единая Россия» вместе с изначально поддержанной ею группой «Моя Москва» контролировали 38 мандатов из 45, оппозиции принадлежало лишь семь.

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Подробнее об итогах выбороа в столичную думу — в публикации “Ъ” «Мосгордума густо покраснела».