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Пострадавшие от взрыва арсенала под Ачинском получили 22 млн рублей от Минобороны

Минобороны России выплатило компенсации жителям красноярской деревни Каменка, пострадавшим от взрыва воинского арсенала. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 13 августа прокуроры совместно с представителями администрации Ачинского района и Минобороны провели встречу с семьями, утратившими жилые помещения в ходе взрывов. 15 августа в адрес Минобороны администрация района направила письмо о возмещении причиненного вреда. «6 сентября восьми семьям был возмещен материальный ущерб на общую сумму более 22 млн руб.»,— отметили в прокуратуре.

Напомним, вечером 5 августа на складе артиллерийских боеприпасов, расположенном рядом с деревней Каменка, прогремела серия взрывов. Осколки боеприпасов разлетелись в радиусе примерно 15–20 км. Пожару была присвоена повышенная категория сложности, в его тушении участвовали 153 спасателя Минобороны и МЧС и 51 единица техники. В результате ЧП один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Следственные органы завели уголовное дело. По предварительным данным, инцидент произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами калибров 122 и 152 мм к самоходным артиллерийским установкам. По неустановленной пока причине произошло возгорание, после чего на место прибыла штатная пожарная группа воинской части, которая попыталась потушить пламя. Именно в этот момент и начался неконтролируемый процесс подрыва снарядов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал во время разминирования»

Илья Николаев


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