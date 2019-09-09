«МегаФон» меняет главу розницы

Глава розничной сети «МегаФон Ритейл» Кирилл Шибанов покидает компанию, рассказ “Ъ” собеседник на телекоммуникационном рынке. В «МегаФоне» подтвердили, что господин Шибанов «принял решение заниматься собственными проектами и покинет компанию в течение сентября». Должность генерального директора ритейлера займет Андрей Левыкин, уточнили в компании.

Господин Левыкин работает в «МегаФоне» с 2005 года, а с феврале 2019 года он занимал пост директора по региональному развитию и отвечал за работу «МегаФона» на территории Дальнего Востока, Восточной Сибири и Кавказа. «Главными задачами Андрея станут дальнейший рост эффективности розничной сети оператора и реализация цифровой трансформации с внедрением инновационного формата телеком-ритейла»,— отметил представитель оператора.

В ближайшие несколько лет «МегаФон» инвестирует в обновление розничной сети до 2 млрд руб., сообщал “Ъ” 8 августа. Обновление затронет до 1 тыс. салонов.

Юлия Тишина