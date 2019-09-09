Bugatti сделает 30 рекордных гиперкаров Chiron

Bugatti Chiron Super Sport 300+. Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Super Sport 300+. Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Super Sport 300+. Фото: Bugatti

Новая модификация посвящена рекорду скорости для серийных автомобилей, который был установлен тест-пилотом марки Энди Уоллесом на полигоне Эра-Лессин в Германии — там машина разогналась до 490,5 км/ч (305 миль/час). Bugatti Chiron стал первым серийным автомобилем в мире, который смог преодолеть отметку в 300 миль/час.

Автомобиль получил удлиненную на 25 см заднюю часть кузова с вынесенными за его пределы патрубками выхлопной системы, магниевые колесные диски с особыми шинами Michelin, форсированный до 1600 л.с. двигатель и ограничитель максимальной скорости на 440 км/ч (у базового Bugatti Chiron — 420 км/ч).

В отличие от рекордной модели, которая была оснащена каркасом безопасности в салоне, лишенном пассажирского сиденья и части обивки, товарные машины получат полноценную отделку с логотипами Super Sport 300+.

Стоимость каждого из 30 экземпляров Bugatti Chiron Super Sport 300+ составит €3,5 млн. В цену гиперкара включена поездка по полигону Эра-Лессин в Германии с отключенным ограничителем скорости — для этого машину оснастят съемным каркасом безопасности и уберут часть отделки салона.

Напомним, компания Bugatti, превысив скорость 300 миль/час, заявила, что больше не будет пытаться установить рекорд скорости.