05 сентября, четверг
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Bugatti отказалась бороться за новые рекорды скорости

Компания Bugatti больше не будет пытаться установить рекорд скорости, сообщает французский автопроизводитель.

Свое решение марка объяснила тем, что улучшить собственное достижение будет сложно из-за проблем с обеспечением безопасности заездов. В США, где прежний рекорд скорости ставила компания Koenigsegg, на дороге общего пользования машины получают преимущество из-за разницы в высоте над уровнем моря и меньшего давления и плотности воздуха. При этом суперкары вынуждены ездить по обычной дороге, которая имеет уклон, что не устраивает Bugatti.

Именно вопросы безопасности и корректности замеров на неровной дороге останавливают марку от того, чтобы попытаться разогнаться до 515 км/ч. По расчетм представителей Bugatti, на такой результат способен незначительно модифицированный гиперкар Chiron.

Напомним, в начале сентября тест-пилот марки Энди Уоллес на полигоне Эра-Лессин в Германии разогнался на Bugatti Chiron до 490,5 км/ч (305 миль в час). Машина стала первым серийным автомобилем в мире, который смог преодолеть отметку в 300 миль в час.

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