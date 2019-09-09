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ЦИК Абхазии признал состоявшимся второй тур выборов президента

Центризбирком Абхазии признал победу действующего главы республики Рауля Хаджимбы во втором туре выборов президента. Явка составила 65,98%. За господина Хаджимбу проголосовали 47,38% избирателей (39 741 человек). Его соперник оппозиционер Алхас Квициния набрал 46,19% голосов (38 742 человек).

ЦИК отклонил обращение господина Квицинии о признании прошедших выборов несостоявшимися, сообщил председатель комиссии Тамаз Гогия. Он добавил, что «никаких жалоб о нарушениях в письменном виде» Центризбирком не получал, передает «Интерфакс». Выборы признаны состоявшимися.

Алхас Квициния заявил, что не согласен с итогами голосования. Он заявил «РИА Новости», что юристы его штаба уже готовят обращение в Верховный суд страны.

Напомним, первый тур выборов в Абхазии состоялся 25 августа. Впервые в голосовании участвовали девять кандидатов. Рауль Хаджимба тогда набрал 23,85% голосов, а Алхас Квициния — 21,9%. Явка составила 66,55%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Абхазия голосует дважды».

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