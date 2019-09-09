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Нового замминистра здравоохранения назначили в Удмуртии

Заместителем министра здравоохранения Удмуртии назначена Мария Галеева. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее госпожа Галеева была начальником отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Удмуртии. Она занимала этот пост с 2012 года. Также Мария Галеева является победителем конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Удмуртии 2015».

Напомним, что 2 августа министра здравоохранения Удмуртии Игоря Титова освободили от должности. Его уход связан со сменой места работы. Эксперты отметили, что не заметили за период его работы каких-то позитивных перемен в отрасли, однако связывают это в первую очередь с недостаточным финансированием и продолжающейся политикой оптимизации системы здравоохранения, на которую бывший министр не смог повлиять. И.о. министра здравоохранения Удмуртии был назначен Георгий Щербак, который ранее занимал пост первого замминистра.

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