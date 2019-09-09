АО «БЭСК» вновь стало победителем летней спартакиады АФК «Система»

Команда АО «БЭСК»

7 сентября АО «БЭСК» стало четырехкратным победителем летней спартакиады АФК «Система» (2014, 2017, 2018, 2019 г.). Второе место досталось ПАО «МТС», третье - АО «РТИ». В этом году соревнования проходили на территории эко-отеля "Изумрудный лес" в Московской области. В них приняли участие спортсмены 20 команд-предприятий, входящих в группу компаний АФК «Система».

Уверенную победу башкирские электросетевики одержали в гиревом спорте, домино, больших гонках, трейловом беге. Примечательно, что в трейловом беге среди мужчин весь пьедестал почета завоевали работники АО «БЭСК».

Также очки в общую копилку команды принесли «серебряные» медали сетевиков в стритболе, мужском плавании кролем, стрельбе из лука, турнире по шахматам и по женскому настольному теннису. «Бронзовыми» призерами спортсмены АО «БЭСК» стали в семейной эстафете, киберфутболе, мужском и женском плавании на спине, плавании кролем среди женщин, мужском настольном теннисе.

Традиционно спартакиада началась с парада шествия команд-участниц, каждая из которых представила оригинальную программу. «Визитной карточкой» Башкирской электросетевой компании стало танцевальное выступление приглашенных артистов в национальном стиле. Помимо спортивных состязаний, для детей, присутствующих на спартакиаде, были подготовлены развлекательные игры и конкурсы с множеством подарков. Для участников и болельщиков спартакиады организаторы провели розыгрыш лотереи, который также уже стал традиционной частью мероприятия перед награждением победителей.