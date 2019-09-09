Саудовская Аравия не изменит политику ОПЕК+ после смены министра энергертики

Назначение нового министра энергетики не повлияет на политику Саудовской Аравии в отношении ОПЕК+. О такой позиции государства представитель Саудовской Аравии в ОПЕК сообщил генеральному секретарю организации Мухаммеду Баркиндо.

«Мы не ожидаем изменений в политике ОПЕК+. Она останется прежней»,— сказал господин Баркиндо (цитата по ТАСС).

Напомним, член правящей семьи впервые стал министром энергетики в Саудовской Аравии. Ранее король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил на это место своего сына принца Абдель Азиза, сняв с него архитектора сделки ОПЕК+ Халида аль-Фалиха, который возглавлял Российско-саудовскую межправительственную комиссию. На этой неделе экс-министр должен был встретиться с главой Минэнерго Александром Новаком для обсуждения деталей визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.

Подробности — в материале “Ъ” «Архитектор сделки ОПЕК+ отправлен в отставку».