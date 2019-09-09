На улице Профессора Попова перекроют движение транспорта

В Петроградском районе Петербурга в связи с производством работ по прокладке электрокабеля вводятся ограничения движения транспорта. В частности, на период с 9 по 15 сентября для автомобилистов полностью закрывается направление движения по улице Профессора Попова — от Вяземского переулка к улице Грота. Одновременно с этим перекрыта будет также набережная реки Карповки — от Барочной улицы до улицы Даля, а на участке Барочной улицы от Барочного моста до улицы Профессора Попова движение будет ограничено. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме этого, с 9 сентября по 6 октября из-за дорожного ремонта движение ограничат также по улице Гладкова — от Севастопольской улицы до проспекта Стачек. С 20 по 24 сентября движение на данном участке будет полностью закрыто.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Приморском районе Петербурга до 20 сентября ограничено движение транспорта по Серебристому бульвару и по участку проспекта Испытателей.