В Петербурге до 20 сентября ограничили движение по проспекту Испытателей

В Приморском районе Петербурга начали действовать дорожные ограничения, связанные с ремонтом трамвайных путей. В частности, на срок до 20 сентября движение ограничено по Серебристому бульвару с закрытием сквозного движения по проспекту Испытателей. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме этого, на период с 7 сентября по 19 ноября полностью закрывается направление движения по Баскову переулку — от улицы Маяковского к улице Короленко, где будут прокладывать водопровод.

В свою очередь, из-за прокладки кабеля ОАО «Метрострой» с 7 сентября по 22 октября также будут поэтапно вводиться ограничения движения на улице Новостроек, Маршала Говорова и на улице Зенитчиков, а с 7 по 13 сентября для автомобилистов будут труднодоступны четная сторона улицы Новостроек — от улицы Маршала Говорова до проспекта Стачек.