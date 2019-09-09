«Единая Россия» сохранила лидерские позиции по итогам региональных выборов — с таким заявлением после закрытия участков в Москве выступил глава партии Дмитрий Медведев. Судя по экзит-полам, «Единая Россия» остается ведущей политической силой нашей страны, отметил премьер-министр. Так, например, в 16 субъектах накануне выбирали губернаторов и, по данным “Коммерсанта”, вторых туров не будет. Везде побеждают действующие главы регионов. 10 из них представляют «Единую Россию» и еще шесть — самовыдвиженцы. Тем не менее, политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власти есть о чем задуматься.

Вне зависимости от результата, главный вывод: это была очень важная, интересная и, можно даже сказать, поворотная выборная кампания. Если нынешние региональные выборы рассматривать как репетицию федеральных, то власти есть о чем задуматься. Хотя бы потому, что пресс-службе Кремля пришлось официально опровергать утверждение, что в стране имеет место политический кризис. А Владимиру Путину по меньшей мере три раза в ходе больших международных мероприятий пришлось объяснять иностранным партнерам, что у нас так же, как у них, что у них даже больше демонстраций и митингов, что какие-то там кандидаты фальсифицировали подписи, призвали на помощь «мертвые души», взбаламутили других граждан.

Причем самое интересное — из-за чего все это случилось: из-за, казалось бы, совсем никому не интересной Мосгордумы. Были даже специальные опросы: 89% москвичей эти выборы неинтересны. То есть «не кризис» возник практически на пустом месте. Появились новые технологии и политики, система «Умного голосования» — это немало. Второй аспект: может быть, в России в целом нет политического кризиса, но в партийном строительстве он цветет ярким махровым цветом. Можно даже сказать, что в России больше нет официальных партий. «Единая Россия» прячется от избирателя. Могу рассказать историю из личного опыта: один ее преданный поклонник пришел голосовать, но не нашел в списке и в итоге отдал голос непонятному кандидату от ЛДПР.

Что это, если не провал? Как разобрать, где кандидаты, которых поддерживают Владимир Путин и Сергей Собянин? Где те самые конструктивные, которые работают, а не пиарятся? Сам президент России проголосовал и снабдил свой выбор соответствующим комментарием: человека лично не знает, но надеется, что он хороший и порядочный. Однако широкие массы граждан, наверное, так и не узнают имя и фамилию этого порядочного человека. Страшно даже подумать — а вдруг он таким в итоге не окажется?

Так называемые системные партии также не в лучшей форме. Собственно, из них, если смотреть не Москву, осталась только одна коммунистическая, все остальные куда-то растворились.

И вот здесь мы подходим к главному. Многочисленные политологические комментарии гласят: выборов в России больше нет. Есть большой референдум или много малых о поддержке действующих властей. И если ты чем-то недоволен — отдай голос против основной партии или кандидата, за любого кроме… В итоге у тех самых коммунистов, которые пусть уже далеко не пламенные и не боевые, тем не менее, больше всего шансов избраться в органы власти. Или набрать много голосов. А власть видит все это и получает сигнал — дела идут не совсем хорошо.

Все это, конечно, не идеально, но лучше, чем ничего. При этом что-то подсказывает, что на самом деле это уже и не референдум, а просто ритуальное и по-своему красивое действо. Пришел народ — и сказал свое решительное «да» тем, кто в ответе за страну. Пусть последние порой далеки от идеала. В основной своей массе так и происходит. Но вот в столице дает сбои. Шум поднимается на весь мир, и не реагировать на это нельзя, и посадки в тюрьму не помогают.

Значит, эти выборы сыграли свою роль: они показали, что в системе не все так.

И теперь оптимистический вывод: нет у нас застоя — есть движение к переменам. Но путь этот будет сложным и тернистым. Ничего не поделаешь. В итоге станет лучше. Может быть. И не в этой жизни.