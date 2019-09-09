Назначен руководитель управления экономполитики Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин назначил врио начальника управления экономической политики региона Ирину Пустовит, которая ранее была в ведомстве замом руководителя. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в облправительстве.

На этой должности госпожа Пустовит сменила Сергея Юхачева, который ранее был назначен и.о. вице-губернатора по экономическому блоку. Вакансия вице-губернатора освободилась в конце августа после отставки по собственному желанию с нее Александра Ганова, ставшего генеральным директором АО ТК «Гранд сервис экспресс», частного железнодорожного пассажирского перевозчика.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «Александр Ганов развился до корпорации».

Сергей Калашников