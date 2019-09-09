Владимиров побеждает на выборах губернатора Ставрополья с 79,65% голосов

Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров («Единая Россия») по итогам обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы региона с 79,65% голосов. Явка составила 55,18%.

За Виктора Соболева (КПРФ) проголосовало 9,29%, за Геннадия Ефимова (ЛДПР) — 3,97%, за Николая Кряжева (Коммунистическая партия социальной справедливости) — 2,83%, за Александра Кузьмина («Справедливая Россия») — 2,57%.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.