В работе «Википедии» произошел сбой

Пользователи «Википедии» по всему миру жалуются на сбой в работе интернет-энциклопедии, говорится в данных сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе различных сайтов. Наибольшее количество жалоб поступает из Великобритании, Германии, Дании, Польши, Италии, Испании, Греции, Ирландии, Франции, Чехии, Белоруссии, Финляндии и России.

Сбой в работе «Википедии» произошел в 1:00 по московскому времени. В основном пользователи жалуются на проблемы с работой сайта (93%), а также со входом в систему (6%).