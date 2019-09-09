Беглов назвал своих соперников по выборам коллегами

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал своих соперников на выборах коллегами. Он похвалил их за «корректное» поведение на выборах и хорошие программы. После обработки 22,21% протоколов избирателей господин Беглов набирает 64,56% голосов, вторая — кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова (16,96%), третий — Михаил Амосов, выдвинутый «Гражданской платформой» (15,82%).

Губернатору стоит учитывать в своей работе разработанные программы других кандидатов, заявил Александр Беглов. «Это не мои соперники, а я бы назвал их коллегами. Мы очень корректно себя вели по отношению друг к другу, не позволили разыграться шоу, не было грязи. Мы давно друг друга знаем. Мы соревновались не друг с другом, а каждый представил свою программу, и программы хорошие»,— сказал господин Беглов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он выразил благодарность своим соперникам и отметил, что в городе в ближайшее время предстоит решить ряд намеченных планов. «Пока хорошая погода, нужно успеть то, что мы наметили: это благоустройство дворов, парков, садов, ремонт дорог, строительство новых дорог и многих других объектов. Безусловно, это подготовка к зиме... Также важный вопрос — это подготовка бюджета 2020 года»,— подчеркнул он.

В России 8 сентября прошел единый день голосования. Во всех 85 регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.