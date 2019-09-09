Турчак: «Единой России» не нужно скрывать партийный бренд

Кандидатам от «Единой России» не нужно скрывать партийный бренд, поскольку это приводит к увеличению результата, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, ссылаясь на результаты прошедших выборов. По его словам, «Единая Россия» «восстановила свои позиции» в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты.

«Мы еще проанализируем результаты, но для себя и для вас обратим внимание, что там, где кандидат выдвинут от партии, где партия формировала список, мы получаем лучшие результаты»,— заявил господин Турчак журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он считает, что необходимость уменьшать списочное представительство на выборах или сокрытие от партийного бренда — «разговоры ни о чем».

Господин Турчак добавил, что такой вывод дает ответ на вопрос что «будет дальше с конструкцией 2021 года (выборы в Госдуму в 2021 году.— “Ъ”) — менять ли пропорцию» (кандидатов от партии и кандидатов от одномандатных округов) и имеет ли смысл уменьшать количество мест по партспискам до 25%». «Эти выборы подтвердили, что мы обладаем ядерным электоратом, который нам дает результат»,— заявил секретарь генсовета «Единой России».

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех 85 регионах состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.