«Едва забрезжит свет, как на улицах появляются странной формы фургоны, запряженные парой лошадей в сопровождении нескольких служащих,— так начинался огоньковский репортаж о новой городской службе.— Эти мрачные повозки — гроза петербургского собачьего царства. Псиное население уже успело познакомиться с этими фургонами, и нередко можно наблюдать, как улепетывает какой-нибудь отбившийся от дома барбос, едва завидев собачников». Далее журнал писал: «Несмотря на кажущуюся жестокость их дела, собачники приносят огромную пользу не только населению, но и самим собакам, так как по возможности избавляют город от страдающих заразными болезнями и бешеных животных». Как действовали собачники? «Ловят собак при помощи аркана, ловко забрасываемого на животное,— в подробностях объяснял "Огонек".— Голову пойманной собаки накрывают мешком, после чего ее сажают в фургон. Для подозреваемых в бешенстве животных устроено особое отделение. По окончании ловли собачники являются в участок и представляют полиции исполненный наряд». «Все пойманные животные отвозятся в открывшийся приют на острове Голодай (после 1926-го — остров Декабристов.— "О"), где больные собаки содержатся в течение трех дней, после чего подлежат уничтожению,— продолжал журнал.— Уничтожаются собаки безболезненным способом: они усыпляются. Прочие же сортируются по породам и возвращаются по заявлениям владельцам». «В приюте псам живется недурно,— отмечал "Огонек".— Они содержатся в просторных клетках и получают корм досыта». В приюте, кстати, оказывались не только дворняги, но и породистые псы: сенбернары, ньюфаундленды, доги, сеттеры, овчарки... и даже болонки. «Собачники обязаны собирать всех животных без намордников, хотя бы они и имели ошейник»,— пояснял журнал принцип работы и по-хорошему призывал собаководов быть осмотрительнее в отношении своих питомцев.