Наталья Радулова

Почему мужья уходят к любовницам

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» закрутила роман с чужим мужем. Новость не такая уж сенсационная — все солистки «ВИА Гры» этим регулярно занимаются. Но в этот раз обманутая жена не промолчала, а начала костерить разлучницу на весь Instagram, обозвала ее «стервой» и «потаскухой» с тремя детьми от трех разных мужчин.

Публика тоже взволновалась: выяснилось, что мужчина, гражданин Латвии, не просто свалил к многодетной певице, но оставил без денег собственную жену и годовалого ребенка. «Он заблокировал кредитные карточки,— сообщила людям добрым эта несчастная женщина.— Предложил выметаться из квартиры. Неужели мне жить на улице?!» Причем на благоверного она даже будто и не злится. Наоборот, объясняет какой он хороший: «Я отдала мое сердце мужчине, которого любила и всегда буду ему благодарна за все, что он дал мне. И в большой степени за нашего любимого сына, которого я постараюсь защитить от всей этой трагедии». Виновной в произошедшем жена считает исключительно голосистую любовницу: «Не надо изображать из себя ангела, в то время как ты являешься самой большой сукой во всей России. Он был самым любящим мужем до тех пор, пока не встретил тебя. И все это дерьмо он делает только потому, что ты заставила его!»

Наши женщины, конечно, разгневанную даму поддерживают. Соглашаются, что мужчина ни при чем, что любовнице «еще аукнется», ведь «на чужом несчастье счастье не построишь» — не зря же никто из отцов ее детей с ней так и не ужился. Некоторые предсказывают четвертого ребенка: «Она с алиментов живет, идет на мировой рекорд». Кто-то уверен, что «латышонок еще пожалеет», а кто-то прямо советует законной супруге: «Дорогая, готовься встречать нагулявшегося муженька через годик».

А я вот эту фразу — «Ты заставила его!» — слышала еще на дискотеке в пионерлагере, когда мальчик из четвертого отряда пригласил меня на медляк, а его подружке это не понравилось. Рослая школьница подловила меня возле столовой и толкнула в кусты: «Хватит строить глазки Сереже!» А ее Сережа сам два дня не сводил с меня глаз, даже подарил наклейку с Микки Маусом, на которой сзади написал «Давай дружыть».

Неужели существует такое заклинание, с помощью которого можно заставить взрослого человека уйти от жены и заблокировать все карты, а пионера — влюбиться в какую-то мелкую октябряшку? Откуда эта святая вера в женское всемогущество и полное мужское безволие? Еще в Ветхом Завете просили юношей остерегаться коварных женщин, которые запросто могут увлечь «множеством ласковых слов» и «мягкостью уст своих» — охнуть не успеешь, как пойдешь за такой, «как вол идет на убой», «как олень на выстрел», «как птичка в силки»... Да и Ирина Александровна Аллегрова подтверждает, что это умелой бабе — запросто: «Угнала у всех на виду,/ Так открыто, что обалдели все./ Ни за что, ты имей в виду, /Не верну тебя бывшей владелице!»

А фильм 1957 года «Дело было в Пенькове»! В аннотации советского зрителя подготавливали: «Поползли по селу слухи о "дружбе" женатого Матвея с новым зоотехником Тоней. Жутко взревновала Лариса и задумала извести соперницу — ей взялась в этом помочь сплетница и самогонщица Алевтина». К Матвею претензий, конечно, и у этих не было. Что с мужика взять — он же как вол идет на убой, как телок за зоотехником плетется? Увести, украсть, угнать «самого любящего мужа» — раз плюнуть? Любой заезжий специалист по животноводству справится, если только захочет, а уж певица, с губами, вся в стразах — тем более? Ничего не поделаешь?