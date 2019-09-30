Данила Козловский, режиссер

Зачислен в сатанисты

Данила Козловский заканчивает работу (как режиссер) над фильмом «Карамора» (выход в 2020-м): действие происходит «в альтернативной России», где императорский дом охраняет древний род вампиров. Вступив в борьбу с нечистью, главный герой (его играет уже актер Данила Козловский) невольно развяжет мировую войну, а также революцию 1917 года… Фильм еще не закончен, но страсти вокруг него уже закипают, и первыми возмутились представители РПЦ. Архимандрит Нектарий (Головкин) заявил в интервью «Русской народной линии»: «Налицо богоборческое, богохульное и русофобское отношение к нашему славному прошлому. Фильм клевещет на царскую семью, а также убивает ментальность нашего народа». По словам священника, фильмы, которые очерняют Ивана Грозного, Распутина и царскую семью, являются частью культуры, которую можно назвать сатанинской. Архимандрит призвал Госдуму запретить съемки такого кино.

Что тут сказать? Сюжет фильма, который снимает Козловский, безусловно, лукавый — очередная попытка объяснить революцию вмешательством чуждых, на этот раз потусторонних сил. Если бы священнослужитель возмутился тем, что вместо реальной трагической истории 1917 года нам опять предлагают отчаянную фантастику, звучало бы по крайне мере резонно. Но архимандрит возмущен другим — самим прикосновением к «славному прошлому», а такое сумеречное запретительство выглядит просто нелепо. Козловский пытается — пусть и в жанре альтернативной истории — задуматься над причинами революции, а служитель Церкви требует «ничего не трогать», потому что любая попытка — это «богохульство». Предполагал ли молодой режиссер, что будет зачислен в сатанисты уже на стадии производства картины?

Михаил Серафимов