Красны молодцы

Шарль Леклер вновь подтвердил, что руководство Ferrari не ошиблось, доверив ему место в команде. 21-летний гонщик выиграл второй этап подряд, отбившись от жесткого прессинга лидера Mercedes Льюиса Хэмилтона и первенствовав в Гран-при Италии. Статус антигероя гонки также достался представителю Ferrari Себастьяну Феттелю. Четырехкратный чемпион мира не просто провалил гонку. Он чуть было не спровоцировал аварию, которая могла привести к весьма печальным последствиям. Не сложилась гонка и у Даниила Квята. Россиянин не финишировал из-за поломки его Toro Rosso.

Гран-при Италии для Ferrari в последние годы превратился в болезненную незаживающую рану. В Монце, которую «Скудерия» считает свое вотчиной, ее гонщики не побеждали с 2010 года. Зато стабильно штамповали победы на знаменитом автодроме представители Mercedes. За ними осталось пять последних гонок. Причем в четырех случаях первенствовал Льюис Хэмилтон. Так что даже после того, как Шарль Леклер, который после победы (первой в его карьере) на предыдущем, бельгийском этапе просто утопает в обожании фанов «Скудерии», занял в квалификации первое место, прогнозировать итоговый успех «красных» следовало с максимальной осторожностью. В конце концов год назад Ferrari заняла вообще весь первый ряд стартового поля, а выиграл снова Хэмилтон.

Пятикратный чемпион мира очень хотел повторить прошлогоднюю историю. Он давил на Леклера с первых же метров дистанции, насколько это вообще возможно в Монце — трассе, которая больше про высочайшие скорости, чем про возможности для обгонов. Но у британца они были. Вскоре после того, как оба лидера сменили резину, Хэмилтон почти было обошел Леклера. В битве бок о бок речь шла уже не о том, кто быстрее, а о том, у кого крепче нервы. Так вот, Леклер не спасовал и вынудил Хэмилтона скакать по траве. Не самое чистое вождение, что отметили и стюарды гонки, выписавшие Леклеру предупреждение, но ведь сработало. Вскоре Хэмилтон снова попытался выйти вперед и снова не справился с защитой соперника, после чего уже окончательно отказался от борьбы и довольствовался в итоге третьим местом, пропустив вперед и напарника по команде Валттери Боттаса. Но Хэмилтон может себе это позволить, поскольку его отрыв от того же Боттаса даже после итальянской гонки составляет 62 очка, от Макса Ферстаппена (лидер Red Bull в Италии был лишь восьмым) — 87, от Себастьяна Феттеля — 99, от Леклера — 111 очков.

Антигероем этапа стал тоже представитель Ferrari — Феттель. Четырехкратный чемпион мира даже удостоился от гонщика Racing Point Лэнса Стролла характеристики «идиот». Феттель действительно повел себя странно. Немец, вылетев с трассы, вернулся на нее в стиле, непростительном даже начинающему водителю, перекрыв ее почти всю. Строллу в итоге только чудом удалось увернуться от столкновения, которое могло привести к печальным последствиям. Напомним, что в позапрошлую субботу в Спа погиб гонщик «Формулы-2» Антуан Юбер, которого развернуло на трассе, после чего в него на полном ходу врезался Хуан Мануэль Корреа. Разница в том, что Юбер на ситуацию после своего разворота, в отличие от Феттеля, повлиять уже никак не мог. Поведение Феттеля оценили и стюарды гонки, назначившие ему 10-секундный stop & go, а также выписавшие три штрафных очка. Всего их у Феттеля теперь девять. Если за три следующие гонки Феттель наберет еще три штрафных балла, ему придется пропустить один этап.

Добавим, что не сложился этап и у российского гонщика Toro Rosso Даниила Квята. Он вынужден был сойти с дистанции из-за технических проблем.

Александр Петров