ЦБ проверяет сделки НПФ

Более 2,8 тыс. сделок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) попали в «выборку для анализа» регулятора в рамках применения механизмов фидуциарной ответственности, рассказали в ЦБ. «В отношении указанных сделок направлены предписания в НПФ о предоставлении информации и соответствующих пояснений»,— отметил представитель Банка России. По его словам, поступившие материалы сейчас изучаются, анализ сделок еще не завершен. «Основания для применения мер по итогам проанализированных сделок не установлены»,— подчеркнул он. Нормы фидуциарной ответственности действуют с 18 марта 2018 года — по сделкам на пенсионные накопления и резервы начиная с этой даты частные фонды могут быть привлечены к фидуциарной ответственности. ЦБ в ее рамках уже разработал методику расчета возмещения НПФ величины недополученного клиентами дохода по сделкам с депозитами и с облигациями с простой структурой денежных потоков (см. “Ъ” от 10 июня).

Илья Усов