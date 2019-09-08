Врио губернатора Шумков лидирует на выборах в Курганской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков набирает 81,4% голосов после обработки 0,1% протоколов. Он участвует в выборах главы региона как самовыдвиженец. За ним следуют кандидаты:

Яков Сидоров (КПРФ) — 9,04%;

Татьяна Майборода («Справедливая Россия») — 3,62%;

Юрий Ярушин (ЛДПР) — 3,1%.

Чем известен Вадим Шумков Читать далее

Вадим Шумков был назначен врио Курганской области в ноябре 2018 года после того, как Алексей Кокорин решил покинуть пост главы региона и сменить место работы.

Итоги правления Алексея Кокорина Читать далее

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

О назначении Вадима Шумкова — в материале “Ъ” «Олег Королев и Алексей Кокорин пополнили группу отставников».