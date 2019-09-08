Врио губернатора Шумков лидирует на выборах в Курганской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков набирает 81,4% голосов после обработки 0,1% протоколов. Он участвует в выборах главы региона как самовыдвиженец. За ним следуют кандидаты:
Вадим Шумков был назначен врио Курганской области в ноябре 2018 года после того, как Алексей Кокорин решил покинуть пост главы региона и сменить место работы.
Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
О назначении Вадима Шумкова — в материале “Ъ” «Олег Королев и Алексей Кокорин пополнили группу отставников».
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