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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге проголосовали на выборах 23% избирателей

Явка на выборах в Петербурге по состоянию на 18:00 составила 23,69%. Всего к этому часу проголосовали около 900 тыс. избирателей, сообщили в Горизбиркоме.

Отметим, что за последние годы это самая низкая явка. Предыдущий «антирекорд» был установлен в 2014 году, когда на выборы пришли лишь 25,7%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на муниципальных выборах в Ленобласти явка в этом году (по состоянию на 18:00) составила 21,74%. При этом на экстерриториальных участках за губернатора Петербурга в регионе проголосовали более 52% избирателей.

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