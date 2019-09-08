Явка на экстерриториальных участках в Ленобласти превысила 52%

На участках, организованных для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Ленинградской области, явка превысила 52% по состоянию на 15:00. Это следует из данных, опубликованных на сайте Санкт-Петербургского избиркома по каждому из УИКов.

На некоторых из участков, например, на УИК №2364 в Ломоносовском районе, явка превышает 60%.

Напомним, что в Петербурге, по данным на 15:00, общая явка на выборах губернатора составила лишь 16%.

В свою очередь, явка на муниципальных выборах в Ленобласти к указанному сроку составила 15,96%.