На муниципальных выборах в Ленобласти явка составляет около 22%

По данным на 18:00 мск, явка на муниципальных выборах в Ленобласти составила 21,74%. В регионе проголосовали 272 тыс. 817 избирателей. Об этом сообщает Леноблизбирком.

Наиболее низкая явка зафиксирована в Киришском (18,52%) и Тосненском (18,88%) районах, самая высокая — в Кировском (27,03%) и Ломоносовском (24,41%) районах, а также в Сосновом Бору (25,49%).

В единый день в Ленинградской области проходят выборы в советы депутатов в 177 муниципальных образованиях, где замещаются 2062 мандата. Зарегистрированы 4288 кандидатов. Из них от «Единой России» — 1999 человек, КПРФ — 608, ЛДПР — 364, «Справедливой России» — 296, «Родины» — 11, «Коммунистов России» — шесть, Партия Роста— пять, партии «Социальной защиты» — пять, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — четыре, 990 — самовыдвиженцы.

Ольга Кантемирова