В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Остальные голоса распределились следующим образом:
Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
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