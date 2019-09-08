В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Остальные голоса распределились следующим образом:

Константин Нациевский (КПРФ) — 11,03%;

Виталий Пашин (ЛДПР) — 7,72%;

Алексей Севастьянов («Гражданская сила») — 3,68%;

Сергей Смышляев («Родина») — 0,74%.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.