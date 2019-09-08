Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с 54,65% по итогам подсчета 1,27% протоколов, сообщает ЦИК. На втором месте Виктор Ромашкин (КПРФ), который набирает 35,88%, на третьем месте Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 7,71%. По последним данным, явка в республике Алтай составила 44%.

Предыдущий глава республики Александр Бердников ушел в отставку в марте 2019 года. По его словам, 13 лет работы во главе региона являются серьезным сроком, но всему есть «разумный предел». В тот же день президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности члена совета директоров ГЛОНАСС, замруководителя секретариата вице-премьера РФ Максима Акимова Олега Хорохордина.

Всего по России проходят 6015 выборов различного уровня.

Как проходит единый день голосования в России, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.