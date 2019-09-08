Памфилова обвинила «Голос» в публикации жалоб с прошлых выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что движение «Голос» по данным на 17:00 опубликовало примерно 30 жалоб с прошлых выборов. Об этом сообщает корреспондент “Ъ”.

«Тут просто бомба какая-то... Вдруг оказалось, что организация "Голос", к которой все так прислушиваются... Публиковали нарушения с прошлых выборов на своей "Карте нарушений"»,— заявила госпожа Памфилова.

Движение «Голос» занимается наблюдением за выборами в стране и составляет «Карту нарушений».

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.