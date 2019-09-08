США ждут от талибов выполнения своих обязательств для заключения мирного соглашения

США по-прежнему заинтересованы в заключении мирного соглашения с представителями движения Талибан (запрещено в РФ), заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала CNN. Он отметил, что условием для этого является гарантия, что талибы могут выполнить свои обязательства. Среди них он назвал достижение «определенных мер по сокращению насилия» и разрыв связей с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

«Если не смогут выполнить эти условия, мы не собираемся заключать какую-либо сделку»,— сказал господин Помпео.

Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов после атаки в Кабуле, унесшей жизни 12 человек, включая одного американского солдата.

Месяцем ранее Вашингтон и афганское террористическое движение «Талибан» заявили о прогрессе, достигнутом в ходе переговоров в Дохе. По информации ряда СМИ, стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск». Однако свое отношение к правительству Афганистана талибы не изменили: они считают его марионеточным, а организуемые им президентские выборы, которые назначены на 28 сентября, нелегитимными.

Состоятся ли в Афганистане выборы или их придется отменить, читайте в материале “Ъ” «США и “Талибан” почти договорились».