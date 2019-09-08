«Наблюдатели Петербурга» сообщили об отстранении от выборов 16 членов УИК в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга от участия от выборов под разными предлогами отстранены 16 членов участковых избирательных комиссий. Большинство из них имеют статус членов УИК с правом совещательного голоса, сообщается в группе общественной организации в социальной сети «ВКонтакте».

По данным «Наблюдателей Петербурга», в настоящий момент их дела рассматриваются во Фрунзенском районном суде. В Горизбиркоме не смогли оперативно пояснить, за какие конкретно нарушения отстранены члены УИКов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что члена участковой избирательной комиссии №635 в Кировском районе Петербурга Тимофея Городилова обвинили в том, что он якобы дал одному из избирателей указание испортить бюллетень «путем сжигания, разрывания, перечеркивания».

Всего, по данным наблюдателей общественного проекта «Голос», на выборах в Петербурге в настоящему моменту зарегистрировано около 200 различных нарушений.