Члена УИК в Петербурге обвинили в требовании уничтожить бюллетень

Члена участковой избирательной комиссии №635 в Кировском районе Петербурга Тимофея Городилова обвинили в том, что он якобы дал одному из избирателей указание испортить бюллетень «путем сжигания, разрывания, перечеркивания». По словам председателя данного УИКа Романа Десяткова, он и наблюдатели слышали слова господина Городилова лично. В настоящий момент в отношении Тимофея Городилова направлено исковое заявление в районный суд.

Сам господин Городилов утверждает, что закон о выборах он не нарушал, и его слова якобы касались не бюллетеня для выборов, а лишь голосования за благоустройство территории в Петроградском районе, на которой намерены разбить парк «Тучков буян».

Напомним, что по данным наблюдателей общественного проекта «Голос», на выборах в Петербурге уже зарегистрировано около 200 нарушений.