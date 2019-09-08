МВД Грузии возбудило дело после потасовки с участием поддерживающего диалог с Россией депутата

МВД Грузии начало расследование по статье «Истязание» (ст. 126 УК Грузии) после потасовки возле здания парламента, сообщает пресс-служба министерства. Там сегодня депутаты рассматривают вопрос выражения доверия правительству под премьерством Георгия Гахарии. Во время перерыва активисты движения «Стыдно» окружили депутата от оппозиционного «Альянса патриотов Грузии» Эмраза Квициани, выступающего за диалог с Россией. Митингующие встретили его криками «Предатель!» После этого господин Квициани бросился на активистов, в драку вмешалась полиция.

«В рамках расследования будут проводиться все следственные действия, будут проводиться собеседования с лицами, причастными к инциденту, и будут изучаться существующие видеозаписи с последующей юридической оценкой»,— сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Как предает Sputnik.Грузия, полиция вынудила Эмраза Квициани сесть в их машину и увезла с места происшествия. Один из активистов Нодар Рухадзе призвал парламент лишить господина Квициани депутатского мандата, а МВД привлечь его к ответственности.

Напомним, Грузия и Россия не поддерживают дипломатические отношения с 2008 года. Они были разорваны по инициативе Тбилиси после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

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В июне 2019-го конфликт между странами усугубился. В Тбилиси прошла массовая акция протеста из-за того, что глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. Поздне ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» выступил с нецензурной бранью в адрес президента РФ Владимира Путина. С 8 июля Россия прекратила авиасообщение с Грузией.

О последствиях конфликта — в материале “Ъ” «В Грузии не хватает российских туристов».