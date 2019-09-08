Нетаньяху может приехать в Россию в течение недели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров заявил, что может посетить Россию в течение недели. Его визит ранее уже подтвердили в Кремле, но точная дата приезда премьера пока не известна.

«В течение недели возможно, что я также буду в России, чтобы обсудить продолжение согласования по армейским вопросам с президентом Путиным»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по «РИА Новости»).

Израильские СМИ называли предварительной датой визита премьера 15 сентября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что поездка состоится в «ближайшей перспективе». Это будет уже 13-я встреча Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным после начала российской военной операции в Сирии в сентябре 2015 года и третья в 2019 году.

Подробности — в публикации “Ъ” «Биньямин Нетаньяху привлекает Москву к предвыборной кампании».