СМИ сообщили о создании в ООН списка нарушающих санкции против Северной Кореи судов

Международная морская организация (IMO; учреждена ООН) начала создавать базу данных, в которой будет показано, распространяются ли на то или иное судно санкции ООН. Эта база создается, чтобы пресечь незаконную торговлю с находящейся под санкциями Северной Кореей, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Планируется, что полный список судов подготовят к 2021 году. В базе данных будут отображаться названия и номера каждого судна. Пользоваться этой базой смогут все члены ООН (172 государства).

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Напомним, в августе 2017 года СБ ООН полностью запретил экспорт угля, железа и морепродуктов из КНДР. В сентябре того же года Совбез ООН также ограничил поставки нефтепродуктов в Северную Корею и потребовал, чтобы все северокорейские рабочие были возвращены на родину.

По данным США, несмотря на ограничения, Северная Корея не прекращает попыток организовать нелегальные поставки нефти не сократилось. Однако ограничительные меры привели к тому, что стоимость этой схемы для Пхеньяна возросла. Кроме того, из-за санкций ВВП КНДР в 2018 году упал на 4,1%, что стало самым сильным снижением с 1997 года.

Подробности — в публикации “Ъ” «Санкции сократили северокорейскую экономику».