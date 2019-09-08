В ходе беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек

В результате столкновений между протестующими и полицией в Гонконге вечером 7 сентября пострадали 19 человек. Из них двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает радиостанция RTHK. Состояние 13 раненных оценивается как стабильное, еще четверо были выписаны из больниц.

Протесты в Гонконге идут с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона. Несмотря на это демонстранты не прекращают акции. За три месяца были задержаны более 1 тыс. человек.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».