Эквадор предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу в 2030 году

Президент Эквадора Ленин Морено обратился к своим коллегам из Колумбии и Перу с предложением совместно провести Чемпионат мира по футболу в 2030 году.

«Вчера я предложил президентам Колумбии Ивану Дуке и Мартину Вискарре организовать ЧМ по футболу в Эквадоре, Колумбии и Перу в 2030 году»,— написал глава Эквадора в Twitter. Также он выразил готовность оказать поддержку «национальной футбольной федерации и ее главе Франсиско Эгасу, чтобы добиться этого». Сейчас место проведения очередного чемпионата мира определяется не менее чем за 6 лет до турнира.

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году в Катаре. В 2026 году впервые в истории мундиаль примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

Катар — первая ближневосточная страна, которая примет чемпионат мира. Также чемпионат впервые пройдет в осенне-зимний период — с 21 ноября по 18 декабря — в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

О том, почему право проведения ЧМ на востоке снова ставят под сомнение, читайте в материале “Ъ” «Катар обвинили в телевизионной взятке».