Россиянин пострадал в результате пожара на грузовом судне в Германии

Гражданин России пострадал при пожаре на грузовом судне Kelly, которое следовало из Роттердама в Калининград по Эльбе. «Он получил незначительные ожоги и в настоящий момент находится в клинике в стабильном состоянии»,— сообщило посольство РФ в Facebook.

Инцидент произошел 6 сентября недалеко от немецкого города Оттерндорф. Пожар случился в машинном отделении судна. По предварительным данным, погиб один человек. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.