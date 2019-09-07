Один человек погиб в результате пожара на грузовом судне с российско-украинским экипажем в Германии

Один человек погиб, двое получили сильные ожоги в результате аварии на грузовом судне Kelly, сообщает ТАСС со ссылкой на Германскую службу расследования аварий на море. Экипаж корабля, который следовал в фарватере реки Эльба из Роттердама в Калининград под флагом Мальты, состоит из 11 россиян и двух украинцев.

«Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать»,— отметил представитель ведомства.

По предварительным данным, недалеко от немецкого города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония) в машинном отделении судна возник пожар, который в настоящее время потушен.

Как сообщили в посольстве РФ в Германии, консульские сотрудники РФ контактируют с немецкими правоохранительными органами.

Сейчас судно транспортируют в безопасное место. Впоследствии оно будет отбуксировано в порт Брунсбюттеля.