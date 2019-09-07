Фильм Полански получил приз ФИПРЕССИ на Венецианском фестивале

Фильм Романа Полански «Офицер и шпион» удостоился приза Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на 76-м Венецианском кинофестивале, сообщает «РИА Новости». Картина повествует о деле Дрейфуса, которое по словам режиссера, стало «символом беззакония, на которое способны власти во имя национальных интересов».

Лучшим фильмом в программе «Горизонты» кинокритики посчитали фильм «Белое на белом режиссера Тео Корта». Имена лауреатов основных наград объявят вечером 7 сентября.

76-й Международный Венецианский кинофестиваль открылся в Венеции-Лидо с 28 августа и проходит по 7 сентября 2019 года. Конкурсную программу фестиваля в этом году составили более 20 картин.

О том, какие еще картины фестиваля уже привлекли внимание критиков — в материале “Ъ FM” «Венецианский кинофестиваль устремится "К звездам"».