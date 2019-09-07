Мэрия Казани не согласовала митинг оппозиции после выборов у центра семьи «Казан»

Исполком Казани отказалась согласовать митинг оппозиции на 5 тыс. человек у центра семьи «Казан». «Предложенное вами место является объектом социальной инфраструктуры, к которому необходим беспрепятственный доступ граждан в связи с государственной регистрацией актов гражданского состояния»,— говорится в ответе чиновников организаторам. В исполкоме отметили, что провести мероприятия на этой площадке «невозможно без создания помех движению пешеходов и транспортных средств». Также в ответе говорится, что до 30 ноября у центра семьи «ведутся строительно-монтажные работы».

Мэрия Казани предложила перенести митинг в Березовую рощу поселка Мирный (находится на окраине города). Организаторы пока не ответили на предложение чиновников.

Как сообщал «Ъ-Казань», акция запланирована на 15 сентября и будет посвящена протесту против строительства мусоросжигательного завода. Второй темой организаторы акции заявили «честные выборы и легитимность власти» (8 сентября будет избираться новый состав Госсовета). Заявку подали председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин и члены партии, активисты против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Елена Изотова и Елена Бикташева.

Изначально митинг планировалось провести на площади Тысячелетия, которая прежде вмещала до 8 тыс. протестующих. Однако власти Казани в этом году уменьшили норматив ее предельной заполняемости почти в 30 раз — до 280 человек. После этого организаторы предложили площадку у центра семьи «Казан», где сами власти постоянно проводят массовые мероприятия.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”