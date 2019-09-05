Площадь Тысячелетия уменьшили для протеста

Власти Казани исключили возможность проводить многотысячные митинги в центре города на законных основаниях. Предельная заполняемость площади Тысячелетия у Казанского кремля, которая прежде могла вместить до 8 тыс. протестующих, была уменьшена почти в 30 раз — до 280 человек. Чиновники объясняют это «изменением организации дорожного движения». Однако участники протестных мероприятий считают, что власти «целенаправленно» запрещают проводить в центре города массовые акции. Крупные митинги на площади оппозиция планировала провести после выборов в Госсовет 8 сентября.



Исполком Казани внес изменение в постановление «Об установлении норм предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия». Данной поправкой была сокращена с 10,45 тыс. кв. м до 840 кв. м территория площади Тысячелетия, где допускаются митинги, собрания и пикетирования, «с учетом требований обеспечения безопасности участников мероприятий». При этом «предельная норма заполняемости» площади, которая располагается между Центральным стадионом и Казанским кремлем, уменьшилась сразу в 29 раз. Если прежде на площадь могли выйти до 8,1 тыс. человек, то по новым правилам — не более 280 человек.

Документ мэрии принят «в связи с изменением организации дорожного движения, а также комплексным благоустройством, в целях обеспечения безопасности участников публичных мероприятий» и был утвержден еще в январе этого года. Однако до вчерашнего дня участники акций в Казани об этом не знали. Заявку на проведение митинга на площади Тысячелетия 15 сентября с участием до 5 тыс. человек подали председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин и члены партии, активисты против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Елена Изотова и Елена Бикташева. В мэрии в согласовании акции отказали, заявив, что площадь «не рассчитана на размещение 5 тыс. человек».

Руслан Зинатуллин рассказал “Ъ”, что акция должна была быть посвящена строительству МСЗ в Зеленодольском районе Татарстана. «Строительство планировали начать еще в июле, но, видимо, из-за выборов в Госсовет его отложили. Мы считаем, что после 8 сентября власти вернутся к этому вопросу»,— пояснил “Ъ” партиец. Второй темой организаторы акции заявили «честные выборы и легитимность власти». От «Яблока» в Госсовет баллотируется противница МСЗ Вера Керпель. «Если на выборах будут нарушения, мы хотели обсудить это»,— сказал господин Зинатуллин.

Власти Казани предложили активистам перенести митинг в поселок Левченко на территорию около мусороперерабатывающей станции, но это площадка их не устраивает. «Туда ходит один автобус. Там запахи, участники митинга могут подцепить инфекцию»,— считает глава отделения «Яблока». Он сообщил “Ъ”, что сегодня направит в мэрию уведомление о проведении митинга в непосредственной близости к центру Казани.

Напомним, «нормы предельной заполняемости» были утверждены чиновниками Казани еще в 2012 году. В документе сказано, что на площадях, в скверах и парках норма составляет «не более 0,8 человека на 1 кв. м», а на тротуарах у торговых центров, театров и рынков — «не более 0,3 человека на 1 кв. м» (в республиканском законе о митингах, принятом позже, это положение сформулировано как «не более одного человека на 3 кв. м»). Согласно внесенному изменению, площадь Тысячелетия фактически утратила статус «площади». Новая норма заполняемости для нее рассчитана как для «тротуара».

При этом в Казани больше не осталось площадок для проведения многотысячных акций. Согласно постановлению мэрии, теперь самая крупная площадка для митингов находится в Дербышках напротив ДК Саид-Галеева — там могут протестовать 1,28 тыс. человек. В центре Казани все площадки рассчитаны на участие менее 1 тыс. граждан. Например, площадь Свободы, по мнению чиновников, может вмещать лишь 57 человек, территория у театра Камала — 488 человек, площадь перед НКЦ «Казань» — 877 человек.

Ранее в Казани на площади Тысячелетия крупные акции проходили без каких-либо нареканий властей. Так, например, в 2014 году здесь проходил митинг в поддержку присоединения к России Крыма с участием чиновников и депутатов республики. Несколько лет подряд организовались первомайские митинги Федерации профсоюзов республики. Последняя крупная протестная акция прошла на площади Тысячелетия в декабре прошлого года. На нее вышли сразу несколько протестных групп общей численностью от 500 до 1 тыс. человек.

«Власти Казани специально сократили вместимость площадь, чтобы они могли отказывать в проведении акций»,— считает господин Зинатуллин. Он отмечает, что со стороны стадиона на площади действительно организована проезжая часть: «Но там нет никакого потока, фактически это парковка. Участники митинга никому не помешали бы».

Депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Артем Прокофьев, который прежде выступал против установления норм заполняемости площадей, соглашается, что «чиновники делают невозможным проведение санкционированных мероприятий»: «С каждым годом все хуже и хуже. Власть сама толкает людей на несанкционированные акции. Это очень печально». Господин Прокофьев рассказал “Ъ”, что коммунисты также планировали провести митинг по итогам выборов в Госсовет. Заявка была подана на 2 тыс. человек на площадь Тукая 10 сентября. «Акцию нам не согласовали, мы будем обжаловать ответ исполкома»,— заявил “Ъ” партиец.

Кирилл Антонов