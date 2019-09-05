Мэрии Казани предложили согласовать протестный митинг после выборов у центра семьи «Казан»

Организаторы протестного митинга в Казани подали дополнительное уведомление в мэрию, в котором предложили согласовать акцию у центра семьи «Казан». Об этом «Ъ-Казань» сообщил глава татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллина. Он уточнил, что заявленное число участников осталось прежним — 5 тыс. человек.

Как сообщал «Ъ-Казань», акция запланирована на 15 сентября и будет посвящена протесту против строительства мусоросжигательного завода. Второй темой организаторы акции заявили «честные выборы и легитимность власти» (8 сентября будет избираться новый состав Госсовета).

Изначально митинг хотели провести на площади Тысячелетия, которая прежде вмещала до 8 тыс. протестующих. Однако власти Казани в этом году уменьшили норматив ее предельной заполняемости почти в 30 раз — до 280 человек. В согласовании акции на 5 тыс. человек на площади Тысячелетия чиновники отказали.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"