Московский метрополитен заработал 724 тыс. руб. на аукционе указателей

По итогам первого аукциона списанных указателей Московский метрополитен получит 724 тыс. руб. На торгах реализовали 33 лота, которые использовались столичной подземкой больше 20 лет, передает ТАСС.

Лот «Нет прохода» со станции «Охотный Ряд» стал самым дорогим и ушел за 51,5 тыс. руб., табличку «Выход в город» с той же станции оценили в 40 тыс. руб., а «Выход в город» со станции «Кунцевская» — в 33,5 тыс. руб.

Напомним, всего на продажу выставлялось 34 указателя, стоимость большинства из которых начиналась с 7,5 тыс. руб. Один указатель доступен для продажи и выставлен на сайте метрополитена.

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